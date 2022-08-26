隨著杜蘭特出走鬧劇落幕，外界不禁都在觀望他是否會跟籃網總教練納許低頭道歉，但《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯並不這麼想，「杜蘭特不會針對要求解雇納許事件跟他道歉，杜蘭特認為這只是一種談判手段，目的是讓籃網管理階層困擾，這就是他的策略，他不會向納許道歉！」

杜蘭特在這次高喊賣我風波當中，無疑是最明顯的輸家，因為他在今年7月自由市場一開始就提交易申請，甚至跟籃網老闆蔡崇信見面時，提出開除納許與籃網總管馬克斯的嚴苛要求，卻還是找不到任何新東家，如今只能乖乖低頭重新宣告效忠籃網。

儘管到現在杜蘭特也沒解釋為何要提出開除納許與馬克斯的原因，只是隨著他將繼續留在籃網打球，跟納許之間的關係勢必相當尷尬，反正納許也不可能刻意「冷凍」杜蘭特當作報復手段，畢竟籃網下個球季還是必須依賴杜蘭特跟厄文、班西蒙斯攜手贏球。

只是杜蘭特這種不成熟處理事務的方式，無論如何都在籃網隊上埋下一顆不定時炸彈，如果下個球季籃網戰績開出紅盤，或許還不要緊張，一旦籃網戰績低迷，恐怕杜蘭特與厄文都會帶頭再次「作亂」，只可惜籃網高層永遠只能被動面對這種負面狀態發生。