李東海是韓團Super Junior成員，擁有超高人氣的他，曾參演台劇《華麗的挑戰》，並參演《沒關係，爸爸的女兒》、《熊貓小姐和刺蝟》等多部影劇，自2015年後，他未參演影劇，多在綜藝節目中現身，而日前東海確定參演電視劇《哦！英心》，並與《三流之路》中飾演「白雪熙」的宋昰昀共同主演，讓粉絲期待李演員時隔7年的回歸表現。

綜合韓媒報導，李東海、宋昰昀目前正在拍攝《哦！英心》，宋昰昀飾演「英心」，李東海將飾演「王景泰」，2人間將展開一場浪漫喜劇，該劇由製作過《The Road：1的悲劇》、《如蝶翩翩》等影劇的製作公司 The Grate Show 打造，預計在明年播出。

以Super Junior成員身份出道的李東海，曾發行Solo單曲，錄製不少綜藝、影劇，如《沒關係，爸爸的女兒》、《神的測驗4》、《熊貓小姐和刺蝟》等大熱作品，他還特別出演林依晨MV拍攝及參演台劇《華麗的挑戰》，暌違7年以演員身份回歸，讓粉絲敲碗期待這部浪漫喜劇的播出。與東海搭檔的宋昰昀以模特兒身份出道，曾出演2017年夯劇《三流之路》，飾演有著樂天開朗的「白雪熙」給人留下深刻印象，此後出演愛情喜劇《馬成的喜悅》。