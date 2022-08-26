上海國際問題研究院研究員趙隆26日在大陸《環球時報》撰文指出，近期，在俄烏衝突持久化和台海緊張局勢加劇的背景下，有關美國加大對歐亞大陸東西側的關注和戰略資源投放、打造新「邊緣地帶」圍堵中俄的討論，受到國際輿論和戰略界的關注。

從理論淵源看，英國地理學家麥金德提出的「心臟地帶論」和美國教授斯皮克曼提出的「邊緣地帶論」。其中，「邊緣地帶論」認為歐亞「心臟地帶」和海洋國家之間的邊緣地帶，具有人口、氣候、資源和工業基礎優勢，將成為世界權力格局變化的關鍵變數。該理論成為美國在冷戰時期對蘇聯實施圍堵遏制的重要支柱之一。美國正嘗試重拾該理論架構，強化對歐亞大陸新「邊緣地帶」的經略。

趙隆稱，位於歐亞大陸兩端的新「邊緣地帶」，可能成為對中俄圍堵遏制的重點環節。對美國而言，新「邊緣地帶」戰略在國內層面可增加在歐洲和亞太同步強化「盟伴體系」合理性，為拜登政府對中俄的「雙遏制」策略理論包裝。在國際層面，也可在俄烏衝突和大國競爭加劇氛圍中，喚醒相關國家「冷戰記憶」，使其順應配合美國全球戰略。但實際上，新「邊緣地帶」戰略缺乏符合時代特徵的現實土壤，也反映出美國戰略界普遍存在的「冷戰迷思」。

趙隆表示，一是對複製美蘇爭霸的舊有路徑抱有幻想。近年來，美國嘗試利用所謂「民主」對「專制」的全球敘事，以二元對立的「敵我思維」為指導強化同盟安全理念，通過政治、經濟和安全影響力拉攏相關國家，將其作為圍堵遏制中俄的關鍵工具和前沿地帶。為實現這一目標，美國拉攏的對象不局限於具有共同防衛義務、統一的價值觀或政治體制標準的國家。然而，此類「準陣營化」的構想具有強烈的冷戰色彩，不但不符合國際政治和經濟現實，還可能造成更大規模的對立與對抗，加劇世界範圍內的和平赤字與安全困境。

二是對構築「準陣營化」的能力過度自信。不可否認，俄烏衝突爆發後，七國集團峰會、歐盟峰會、北約峰會多次以「背靠背」方式召開，如何加大「懲俄援烏」力度、共同捍衛「基於規則的國際秩序」不但成為核心議題，也成為化解美歐各類矛盾、展示跨大西洋關係「凝聚力」的重要突破口。美國和歐盟還在金融、經貿、科技、能源等領域相互配合先後實施六輪對俄制裁，大幅改善了此前在制裁力度、規模、時間節點上的不同步缺陷。但是，無論是作為北約成員國的土耳其，還是自詡為世界上最大民主國家的印度，都拒絕加入對俄制裁的陣營。韓國、印尼、新加坡等亞洲多國也明確拒絕在中美之間選邊站隊。這些國家大多以國家安全和經濟利益的最大化為政策指引，無意加入非此即彼的地緣圍堵遊戲。

三是對「地理決定論」的思維定式過於癡迷。在經濟全球化和科技發展的助推下，世界各國的聯繫早已超越了地理限制，形成相互依存的有機整體，這與麥金德和斯皮克曼所處的時代及其特徵截然不同。此種思維框架的本質源於西方中心主義和霸權格局，雖在短期內可能與當前國際體系遭到的「冷戰回潮」形成呼應，但從長遠看仍與世界多極化的大趨勢相悖。