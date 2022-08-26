由於通膨飆升及經濟前景惡化，消費者和企業都開始收緊開支，戴爾（Dell Technologies Inc）跟進同業腳步，亦對營運可能放緩發出預警，令投資人大失所望，周四盤後股價下跌5.09%，稍早前一度慘跌近9%。。

從英特爾到聯想，所有產業巨頭都預期個人電腦（PC）銷售將在2022年放緩。在這場大流行病給PC產業帶來兩年的榮景之後，通膨不斷飆漲已經導致需求降溫。

產業研究公司Gartner預估2022年PC出貨量將下滑9.5%。

在成績單正式揭曉前，分析師和產業專家認為戴爾將重心放在企業客戶，或許能免於受到PC市場放緩的影響，上季財報仍然樂觀可期。

然而戴爾偏重商用業務雖然多少彌補了PC市場的放緩，但對於這個貢獻近一半營收的部門，公司高層對其前景仍然不敢大意。

共同營運長Chuck Whitten在財報電話會議上表示，基於宏觀經濟的不確定性，企業對未來的招聘與IT預算都抱持謹慎的態度，我們的客戶開始縮減訂單規模，且只為即時所需進行採購。

共同營運長Jeff Clarke表示，第二季和下半年宏觀經濟情勢變得更具挑戰，客戶採購轉趨謹慎，我們已經迅速降低庫存並減少開支作為應對之道。

戴爾第二財季（截至7月29日）營收年增9%，為264.3億美元，創下逾一年半以來最疲弱的增長，且不及分析師預估的265億美元。

美元大漲，以及其第二大市場中國的新冠疫情升溫，亦使營收表現受抑。

美元走強也給微軟、蘋果等科技公司的獲利帶來壓力，隨著聯準會繼續升息，強勢美元將繼續成為科技業面臨的一大挑戰。

戴爾第二財季消費者PC事業營收年減9%，為33億美元；但由於混合工作模式促使企業下單採購，其商務事業營收大幅成長15%，為 121億美元。

基礎設施解決方案事業集團（包括儲存業務）營收成長12%，達到95億美元。

經調整後每股盈餘為1.68美元，優於去年同期的去年的1.48美元與分析師預估的1.64美元。

戴爾預期第三財季營收介於238億～250億美元，遠不及分析師預估的263.4億美元，若以中位數估算較前一年同期下滑約8%。此外，該公司預估全年營收可能持平或成長2%。