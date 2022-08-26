藍綠白3位桃園市長參選人今下午預計皆會出席桃園智慧醫療城市論壇，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今早表示，過去曾質詢擔任行政院長的國民黨桃園市長參選人張善政，2人不是初次互動，強調「今非辯論會」重點應放在智慧醫療城市發展。對於張酸桃園市長鄭文燦任內前經發局長朱松偉貪污，鄭文燦直言「認為桃園進步就投鄭運鵬，覺得倒退就投張善政」。

3位桃市長參選人下午預計出席同場活動，鄭運鵬表示，正常心看待，過去也總質詢過張善政，2人不是第一次互動，強調今日不是辯論會，主題是要如何讓桃園成為智慧醫療城市，桃園未來人口會愈來愈多，相信對智慧醫療來說，桃園已準備好，只要更深化就行。

對於前新竹市長林智堅論文案，張善政要求民進黨道歉，鄭運鵬再提宜蘭縣長林姿妙涉貪案，質疑若國民黨當選，桃園政風恐走回頭路，直指張善政「裝傻」視而不見，盼延續現今正派無私的發展。

鄭文燦也說，林姿妙涉貪案仍在偵辦中，已揭露的事實讓他非常意外，顯見資訊透明化十分重要，例如航空城土地資訊公開上網，就獲得很大共識。另對張善政點名桃園前經發局長朱松偉貪污被判刑，反酸鄭文燦，鄭直言「桃園8年來進步、改變中，若大家覺得桃園進步中，請投給鄭運鵬，若大家認為桃園倒退中，就投張善政」。

另針對張善政提出守護埤塘政見，提及桃園埤塘數縮減，鄭文燦澄清，張善政抄襲雲林某高中的學生作業，學生不懂不怪他們，但張說他懂得這些，竟還睜眼說瞎話，不僅沒做功課，也對埤塘轉型完全不瞭解，活在另個世界，痛批張「別唱衰桃園、抹黑桃園」。