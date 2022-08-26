大陸男星王鶴棣近期出演《蒼蘭訣》，劇中角色「月尊」帥氣冷酷形象大受歡迎，與女主角虞書欣的甜甜愛情更是圈了一批「棣欣引力」cp粉。19日他被爆出有個從大學交往至今長達6年的圈外女友，甚至在工作時會把女友帶在身邊。工作室澄清表示拍到的女性只是工作人員，25日更是發出律師函，稱將會採取法律手段，向所有造謠者追究責任。

近日一組照片在陸網瘋傳，照片上王鶴棣身邊跟著一名長髮女子，倆人同時現身機場，有網友懷疑照片中的女子就是王鶴棣的圈外女友，還有人自稱是王鶴棣三年同學，作證照片中的女子就是女友。王鶴棣及其女友遭到不少網友指責「太下頭，女友控制欲也太强了吧」、「太明目張膽了，這麽火的時候帶著女友」。

傳言王鶴棣帶在身邊的女子就是圈外女友，隨後被工作室否認。（圖／翻攝自 一點娛樂微博）

隨後，工作室迅速澄清表示照片中的女子只是工作人員，但網友持續扒出機場女子穿的褲子與之前王鶴棣女朋友褲子是同一條，且眉眼極度相似，導致傳言始終沒有停止。25日工作室正式發出律師聲明「在我司工作人員已澄清事實後依舊愈演愈烈，捏造嚴重失實言論，大肆傳播擴散混淆視聽，嚴重侵犯我司藝人的名譽權。」表示將採取法律手段，向所有侵權者追究責任。有意思的是，因爲之前王鶴棣的工作室下午成立晚上招人的情況已經傳遍全網，也有網友的關注點完全跑偏：「看來工作室招到人了啊。」