台股加權指數26日開高在15,221.50點，權王台積電（2330）開在513元，較26日上漲5元，大型權值電子股聯發科（2454）、大立光（3008）同步往上，多頭點火IC設計、車電族群，台股早盤指數漲幅擴大，大漲逾百點，指數站上15,300點關卡。

受到輝達（NVIDIA）等科技類股強彈的激勵，美國四大指數25日在聯準會（Fed）主席鮑爾發表談話前夕全面勁揚。

道瓊工業平均指數8月25日終場上漲0.98％（322.55點）、收33,291.78點。那斯達克指數上漲1.67％（207.74點）、收12,639.27點。費城半導體指數上漲3.66％（104.88點）、收2,971.07點。

中信投顧指出，台股25日以一逾百點上漲紅K表態，止跌中斷日線連三黑，除了近三日K線組合形成反轉貫穿型態，近日拉回修正跌勢有望暫告一段落。

就融資餘額同期間僅小增10億元 ，仍處本波落底反彈行情低檔水位來看，上檔潛在浮額相對輕微，亦有利台股醞釀反彈表現，台股空方壓力初見舒緩。

惟觀察目前美股四大指數，均見失守月線支撐，其中，費半與台股年線乖離差距再度拉開逾2％，而7月M1B、M2年增率再見死亡交叉，亦恐進一步壓抑量能表現，在市場投資信心未回籠、量能未放大之下，操作上延續逢彈減碼，並以短打因應，持股水位仍不宜拉太高。