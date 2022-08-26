睽違一年半，在疫情逐漸穩定的8月下旬，香港米其林星餐廳「名人坊」主廚「富哥」鄭錦富終於來到台灣，並自即日起至全台6家與漢來美食合作開設的「名人坊」客座推廣新菜，因為疫情而無法前往香港的饕客，不但能品嘗到富哥的拿手料理，他還帶來與香港「廚魔」梁經倫師傅聯手開發的「名人新三寶」。

值得一提的是，富哥這次來台特別準備了市場上極為罕見的12頭和13頭的日本吉品鮑共近50顆，消息一出，早在一個月前就已經被名人坊全台各分店的主顧客搶訂一空，僅管一顆要價35,000、3,6000元，仍被秒殺。

在全球疫情趨緩的8月，國人外出用餐及商務往來的頻率已逐漸增加，香港名人坊主廚鄭錦富富哥也在8月底來到台灣巡店，為了回饋這段時間仍持續支持漢來名人坊的顧客，富哥這次特別拿出壓箱寶12頭（34顆）和13頭（13顆）吉品鮑，先在香港發製好真空包裝空運來台，原預計在8月27日至9月25日這一個月間提供給顧客預訂，卻沒想到消息一傳到主顧客耳裡就立刻被搶訂一空，尤其是台南店，一口氣就被訂走了20餘客。

為了搭配富哥帶來的吉品鮑，漢來美食中餐品牌長羅嶸和富哥特別開出3,000多元的搭配菜單，整套要價超過40,000元，但因只有47套，因此仍是供不應求。為了滿足沒來得及訂到的客人，富哥特別又再加碼準備了27頭吉品鮑以饗饕客。另外，富哥今年在香港與廚魔聯手開了一家「廚魔名人坊」，被譽為是「新派廚藝」和「傳統粵菜」的碰撞，果然也讓富哥在新菜的研發上有了不同的想法和嘗試。

富哥說，會與「廚魔」合作也是因緣巧合，起因是他的客人想吃他做的菜，但因他位於香港蘭桂坊酒店的名人坊迫於疫情而休業，他只得去跟「廚魔」借廚房，沒想到兩人在廚房裡你一言我一語，果然激盪出火花，不但研發出此次他帶來的「名人新三寶」三道新菜式，更促成了兩人合作開出「廚魔名人坊」。而也因為與西餐廚師的合作，讓他在菜色的呈現上有了不同的想法，就像這次的「新三寶」鵝肝蓮藕煎、釀帶子青椒、蟹肉釀蕃茄，就是將懷舊粵菜加入創新元素，為食客帶來精緻的粵菜體驗。

兩位大廚一起構思的菜式是把傳統粵菜小吃煎釀三寶用的茄子、紅腸、豆腐換成番茄、青椒和蓮藕；並加入法國鵝肝、現拆新鮮蟹肉、魚子醬和北海道干貝取代傳統的鯪魚滑，變成「名人新三寶」，同時一改中式盛盤的大份量，而以一份三式、一式一口的方式呈現。此外，還有一道「龍蝦蟹皇糯米球」，外形如義式炸飯糰(Arancini)，是生炒糯米飯的改編版，以蝦米代替臘味，再鑲滿香濃豐腴蟹皇，香與鮮兼備。不過，這幾道菜因為食材特別；做工也比較繁複，所以一定要預訂才能享用。

富哥說，這兩年多來的新冠疫情對全世界的餐飲市場造成前所未有的衝擊，他位在香港中環蘭桂坊酒店的名人坊創始店，也因蘭桂坊酒店改為防疫旅館而被迫結束營業。當年富哥憑著的出色廚藝，征服了不少中環地區政商大亨的舌尖，更長達12年摘星米其林，只可惜仍不敵疫情而只能暫別，所幸，名人坊能夠在台灣成功打下根基並且獲得饕客肯定，也讓他所創作經典菜色和好手藝讓更多人品嘗到。

漢來美食與香港名人坊富哥於2015年簽訂品牌代理合約，7年時間裡在台灣將名人坊開枝散葉，開出6家分店（台北3店、台中1店、台南1店、高雄1店）年營收高達5.78億元（2021年8月-2022年7月），堪稱是目前全台最大的高級粵菜連鎖餐廳。雖然已有6家分店，但因著對出品的要求和堅持，漢來名人坊始終是許多饕客心目中台灣頂級粵菜的代名詞。

富哥此次來台時間是從8月27日到9月25日，將依序在名人坊高雄店、台中店、世貿店、敦南店、大直店和台南店各舉辦3-7場餐會。