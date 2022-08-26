大陸國家統計局網站26日通報該局農村司長王貴榮解讀早稻生產情況。2022年，大陸早稻播種面積穩中有增，單產持平略降，早稻產量實現增長。根據10省（區）早稻實割實測抽樣調查結果推算，大陸早稻總產量2812.3萬噸（562.5億市斤），比2021年增加10.6萬噸（2.1億市斤），增長0.4％。在全球疫情擴散蔓延、國際環境複雜嚴峻的形勢下，大陸夏糧豐收、早稻穩產，為全年糧食豐收奠定了良好基礎，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間提供堅實支撐。

國統局稱，今年早稻面積穩中有增：2022年，各地壓實早稻生產責任，持續加強政策支持，大陸早稻播種面積4755.1千公頃（7132.6萬畝），比上年增加21.0千公頃（31.5萬畝），增長0.4％。其中，浙江、湖北、廣東播種面積分別增加11.1千公頃（16.6萬畝）、6.1千公頃（9.2萬畝）和5.7千公頃（8.5萬畝），增長10.9％、5.1％和0.7％。

統計局分析，早稻播種面積穩中略增的主要原因：今年以來，大陸繼續提高稻穀最低收購價，加大產糧大縣獎勵力度，增加資金投入，多措並舉穩定雙季稻生產。各地層層壓實糧食生產責任，落實稻穀補貼、實際種糧農民一次性補貼、農機購置補貼等政策，配套出台相關支持措施。

浙江建立種糧成本與種糧補貼聯動調整機制，實行全域水稻完全成本保險，對早稻實行訂單收購全覆蓋；湖北積極引導適宜地區雙季稻擴面增量，充分挖掘面積潛力；廣東出臺擴種雙季稻獎補政策，推進村企鎮企合作，開展撂荒耕地複耕復種。這些政策措施進一步保障了農民種糧收益，充分調動農戶種植早稻積極性。

另外，上年華南部分地區氣象條件較差，降水量偏少，影響早稻適時移栽，今年基本實現適期播種，面積恢復性增長。

統計局指出，今年早稻單產持平略降：2022年大陸早稻單產5914.3公斤／公頃（394.3公斤／畝），比上年減少3.8公斤／公頃（0.3公斤／畝），下降0.1％。其中，安徽、湖北單產分別增加93.9公斤／公頃（6.3公斤／畝）和54.0公斤／公頃（3.6公斤／畝），增長1.6％和0.9％。廣東、海南、福建因階段性低溫多雨對早稻生產造成影響，單產分別減少87.0公斤／公頃（5.8公斤／畝）、59.9公斤／公頃（4.0公斤／畝）和51.1公斤／公頃（3.4公斤／畝），下降1.4％、1.0％和0.8％。

分析單產持平略降的主要原因：今年早稻生長期間氣象條件「兩頭好、中間差」。早稻播種至4月，江南、華南產區大部氣溫較常年同期偏高，日照時數偏多，播栽用水較為充足，階段性「倒春寒」天氣持續時間較短、影響偏輕，水熱條件總體有利於早稻播種育秧、移栽返青和秧苗生長。5月至6月，江南、華南產區大部氣溫較常年同期偏低，陰雨日數偏多，影響早稻生育進程和光合產物形成，且部分地區出現多輪強降雨過程，影響早稻抽穗揚花。後期南方大部天氣晴好，光照充足，氣溫偏高，利於早稻灌漿成熟。同時，各地加強田間管理，開展統防統治，病蟲害得到有效防控。