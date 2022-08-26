正妹去動物園散步影片爆紅。（圖／翻攝自りんの散歩）

日本女網紅記錄自己去東京上野動物園散步的畫面，剪輯後發到YouTube上面，竟然一夕之間大爆紅，短短9天過去，影片觀賞人數破142萬，讓臉書粉專《日本省錢小站》也讚嘆不已說，小編看了影片後思考了很久，終於得出結論，那就是觀眾最愛看的還是「自然不裝B的圓點生活！」讓不少網友笑成一團。

臉書粉專《日本省錢小站》日前發文表示，當小編正在研究要怎麼漲YouTube的粉絲的時候，發現日本那邊多出了一位新星，她的粉絲人數與影片流覽數，正在以驚人的速度增長，而小編看完以後終於頓悟「訂閱數要漲，就不可能做作！」這個時代太多網紅都靠包裝和炒作賺流量，但觀眾最愛看的還是「自然不裝B的圓點生活」。

而這位女網紅的YouTube頻道名稱為「りんの散歩」，她在8月17日的時候上傳了一支去東京上野動物園散步的Vlog，影片發布不到10天，竟然有超過142萬人觀賞。只見影片中，長相清秀的女網紅穿著白色上衣，手持相機拍攝自己，畫面看起來自然又清新，但鏡頭往下，卻發現女網紅疑似沒穿內衣，真的是「自然不裝B的圓點生活！」

不少網友看完紛紛流言表示，「圓點生活，笑死」、「所以重點是No B」、「一開始還以為是單純散步，結果嘿嘿。」另有網友則驚嘆地說，希望所有被（胸罩）約束的女性都能走上自由、自然的道路。