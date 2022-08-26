簡稱「吸血鬼」（VAMPIRE）的「無關車型模組化托盤ISR火箭彈裝備」

8月24日烏克蘭獨立日那天，五角大廈宣布，會提供基輔近30億美元（約905億台幣）軍備和彈藥，以反抗俄羅斯侵略。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《商業內幕》（Business Insider）網25日報導，國防承包商L3哈里斯（L3 Harris）的發言人透露，美國這次在對烏克蘭規模最大的安全援助中，提供了為數不明的「無關車型模組化托盤ISR火箭彈裝備」（Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment， 簡稱「吸血鬼」〔VAMPIRE〕）。

而L3Harris官網上的資訊顯示，「吸血鬼」是款模組化系統，可安裝在如皮卡車等各式非戰術車輛上，發射地對空雷射導引飛彈等武器，進行精準打擊。

「吸血鬼」反無人機系統能打擊各式目標，除了攻擊無人機與其他無人飛行器外，還能用以進行地對地攻擊。

美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）周三證實，「吸血鬼」將成為反無人機系統，在烏克蘭戰爭中用以反制俄軍。「它是種動力系統，基本上是利用小型飛彈，把無人機從空中擊落。」

而華盛頓智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）高級研究員佩蒂薔（Stacie Pettyjohn）說，這是項重大的戰力。至今美國一直提供烏克蘭可由單人發射的「刺針」（Stinger）防空飛彈系統，但供給正日益短缺。

至於「吸血鬼」則能讓烏克蘭戰力升級，它的4管火箭彈發射器能讓烏克蘭部隊不必重新裝填彈藥，便可打擊多個目標。此外，由於它能裝載上普通車輛，因此得以讓部隊在更短的時間內，防守更廣大的區域。

自從俄軍2月侵略烏克蘭以來，就廣泛使用無人機從事監視偵察任務，繼而對烏克蘭部隊發動攻擊。據烏克蘭說，從他們取得的俄軍「海鷹」（Orlan）-10等無人機看來，儘管在全球制裁下，機上仍出現了西方國家技術。