鹹酥雞邪惡美食的誘惑，男女老少都無法抵擋！高雄市政府觀光局藉此推出全台暑期壓軸強檔「2022年全國鹹酥雞嘉年華」，於8月27日、28日下午四點到晚上九點，在高雄大遠百戶外追夢廣場舉行，兩日合計近百店家到場，活動當天現場將打造成70年代復古炸雞啤酒風，還有精彩的Swing Dance、趣味活動、魔術表演、聲林之王歌手演唱等，不必出國也能享受「雞加酒」美食之旅。喜愛鹹酥雞的高雄市長陳其邁也偕同市府兩位甫上任的正妹發言人張硯卿、周璟瑜一起拍攝影片，為活動跨刀宣傳，以行動號召全國民眾抓住暑假尾巴，趕快手刀來高雄吃爆鹹酥雞。

▲現場打造70年代復古炸雞啤酒風，不必出國也能有「雞加酒」美食之旅。※ 提醒您：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康。 圖：高雄市政府觀光局／提供

配合忙碌且繁雜的市政行程，剛就任的兩位新發言人與市府團隊日夜都在拚，市長陳其邁特地準備豐富的鹹酥雞及珍珠奶茶作為宵夜驚喜，兩位發言人想吃卻又擔心發胖，陳其邁笑著表示，「不要再堅持了，面對邪惡鹹酥雞美食，吃就對了，減肥是明天的事，小孩子才作選擇，這些我全都要，吃鹹酥雞就是要配啤酒或珍奶」，並鼓勵大家把握暑假最後強檔美食活動，一起來大遠百參與全國鹹酥雞盛事，不用跑遍全台，來高雄一次滿足。

【※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】

▲高雄多間人氣鹹酥雞店家將在嘉年華活動與大家相見(圖為高雄迷路炸物店)。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長周玲妏透露，這次有全台各地最具代表性的國民美食鹹酥雞攤，兩日合計近百攤次，以及充滿七十年代回憶的啤酒、可樂、奶茶和氣泡飲，還有包含本次活動代言人－鹹酥雞女神張文綺、聲林之王選手柯騰皓、朱禹豪和水晶魔幻師王聖榮等人到場同樂，更有結合充滿70年風情的Swing Dance舞團、JAZZ樂團等，將共同引領民眾穿越回到那個美好的年代，打造一個充滿台灣特色風情的鹹酥雞嘉年華活動，為蓄勢待發的高雄國際觀光注入熱情活力。

觀光局進一步說明，為配合本活動70年代美式復古主題，包含老字號台灣啤酒、海尼根及可口可樂應邀出場，台啤更特別推出新口味「少年狼啤酒」帶給民眾「一口鹹酥雞，一口啤酒」的味蕾饗宴，享受港都獨有的「雞加酒」盛宴。另外，觀光局也貼心幫無法享受酒精的民眾準備其他選擇，包含鹽埕區奶茶一條街的小熊奶茶、時下年輕人最愛的龍家小巴氣泡飲等，亦有多家無酒精飲料及咖啡飲品供大家選擇！

▲外縣市多間人氣鹹酥雞店家將至高雄大遠百與大家相見 (圖為台中巷口炸雞專門店)。 圖：高雄市政府觀光局／提供

另外，23日米其林必比登推介（Bib Gourmand）名單熱騰騰發布，高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選，臺灣菜品項更是4個城市之冠，其中肉燥飯霸主柏弘肉燥、傳承三代的橋仔頭黃家肉燥飯、50年老店弘記肉燥飯舖，也都曾榮獲高雄十大肉燥飯殊榮，觀光局更希望藉由肉燥飯爭霸賽、大港吃鍋及鹹酥雞嘉年華等系列活動，以國民美食的能量來轉動高雄的觀光。大家可以來吃爆鹹酥雞之外，還有許多美食等待旅客去發掘，歡迎來趟港都美食之旅。

為能方便舒適參加全國鹹酥雞嘉年華盛會，觀光局鼓勵大家搭乘捷運紅線至三多商圈站，1號出口步行出來即抵達活動現場，一起開心吃爆鹹酥雞、節能省碳又輕鬆。

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