地球三極中有北極、南極，以及世界的高極－珠穆朗瑪峰，是很多旅遊冒險家家的旅途中最難完成的三塊拼圖。對一般遊客而言，其中正北極相較親民也較有機會挑戰，但過去也都只能搭乘科學考察船前往，也因為是科考船，前往正北極的5天航程中，除了不舒適外也較無聊。為了讓旅客能享有優雅愜意的正北極之旅，有著法式情調的龐洛郵輪（Ponant），在2021年7月正式推出指揮官夏古號（LE COMMANDANT CHARCOT），有「極地紳士」美譽的法國探險家夏古為命名，帶領旅客體驗一場華麗的冒險。

▲旅客下船就能輕鬆在正北極中心點拍照打卡。 圖：龐洛郵輪／提供

龐洛郵輪之所以選擇他作為新船的名字，除了紀念他在相關領域的貢獻和成就，也是因為夏古的多重身份恰好也與破冰船的多元用途相符，除了探險觀光活動之外，船上亦配置一間科學實驗室，以供海洋科研任務使用。

登冰健行、跳海冰泳 近距離觀賞北極熊

有人用「地表最奢華的破冰船」來形容指揮官夏古號，身為世界上第一艘PC2破冰級奢華探險郵輪，可航行於結冰多年的海面，超越過往破冰船規格，可以輕鬆直搗正北極海域。加上全船採用液化天然氣（GNL）驅動的氣、電混合破冰船，減少碳排放與海洋汙染，並設計衛星定位系統，精準掌握位置，讓旅客能下船就能在正北極中心點拍照打卡。此外，還能在正北極區域體驗登冰健行、跳海冰泳、獨木舟活動，以及熱鬧非凡的慶祝儀式，完成人生目標，留下難忘回憶。

▲指揮官夏古號低震動、降躁，能在不驚嚇北極熊下輕鬆接近。 圖：龐洛郵輪／提供

晴天旅遊董事長陳依福表示，指揮官夏古號除了有優異的破冰能力，也大幅降低了震動與噪音，因此在航行北極時，完全不會驚嚇到北極熊，甚至可以在5公尺近距離觀賞，令人驚艷；而在陽台就能看到大批的鯨魚穿梭在船底，指揮官夏古號友善生態可見一斑。

露天溫泉Blue Lagoon 海天一線浮冰盡收眼底

指揮官夏古號由知名建築設計公司Jean-Philippe Nuel與Wilmotte & Associés規劃，呈現法式生活藝術美學，並承襲龐洛郵輪專業細緻服務精神，貼心又不失自由隨性。像是擁有大噸位數郵輪才有的兩個泳池規劃，就是要讓旅客好好享受，其中位於9樓甲板的戶外溫水泳池Blue Lagoon，海天一線可將絕妙的浮冰景觀盡收眼底。

▲位於9樓甲板的露天溫泉Blue Lagoon，海天一線可將絕妙的浮冰景觀盡收眼底。 圖：龐洛郵輪／提供

船上規劃有兩家餐廳，身處極地也能品嚐美味的法式高級料理。陳依福指出，兩家餐廳都有超過乘客數的座位，表示旅客不需要預約就能自由入座，想吃什麼料理隨心所欲，甚至一次吃兩家都沒有問題！此外，船上提供最奢華貼心的服務，包括大型的接待區，充滿空間感的休息室，以及新穎的劇院、室內游泳池、精品店、圖書館、髮型設計沙龍、與SPA按摩以及可觀賞戶外全景的觀景廳，入住船上就媲美入住巴黎的精品高檔酒店。

▲旅客身處極地也能品嚐美味的法式米其林高級料理。 圖：龐洛郵輪／提供

順遊史瓦巴德群島 感受地球上最北領土之美

目前，推出的「2023/7/25～8/13航向地球頂點．正北極20日」，航程由挪威的史瓦巴德群島出發，該群島是地球上最北端的領土之一。陳依福強調，在史瓦巴德群島可以欣賞到豐富的鳥群與千年冰川、鋸齒狀海岸線，一般旅行團特別前往所費不貲，參加龐洛正北極之旅，還能順遊史瓦巴德群島，可說是物超所值。

2023極地發表會－南極與北極

日期：9／03 (六) 台北場

時間：14：00～16：30

地點：台北市松山區南京東路三段248號11樓（晴天旅遊台北總公司）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）