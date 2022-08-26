交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處(以下簡稱東北角管理處)，規劃東北角台灣好行路線包含：黃金福隆線、宜蘭東北角海岸線、壯圍沙丘線串聯整個東北角暨宜蘭海岸地區的交通網絡，提供旅客更完善的遊憩服務。

為提升旅運服務、促進地方發展，以及因應高齡化社會結構，及建立友善旅運服務環境，目前轄區內的三條路線台灣好行皆為低底盤公車，也請基隆客運與國光客運業者加強台灣好行司機的訓練，提升面對無障礙旅客時的服務品質；也在東北角暨宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網也有針對無障礙旅客提供無障礙遊程規劃、景點推薦、景點設施內容與景點上的360度環景圖可以參考，讓無障礙旅客可以更輕鬆便捷來規劃東北角小旅行。

▲蘭陽博物館。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角管理處針對台灣好行的無礙旅遊好好行景點推薦如下：福隆遊客中心、福隆海水浴場、舊草嶺隧道、龍門露營區、龍洞四季灣、石城服務區、大里遊客中心、北關海潮公園、外澳服務區、蘭陽博物館、永鎮海濱公園、壯圍沙丘生態園區等。

▲外澳休憩中心。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角管理處提倡有愛無礙，透過東北角暨宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網提供景點的座標與設施資訊，打造友善的旅遊環境，以及提供【有愛無礙】樂活自在一日遊、【有愛無礙】福隆親水一日遊等行程參考，以供銀髮族及身心障礙的朋友們，一個友善、暢行無阻的旅遊路線，共同打造「東北角台灣好行，無礙（吾愛）旅遊好好行」。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）