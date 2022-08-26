「苗青」夏日市集27、28日將於麗寶OUTLET MALL登場。（青農聯誼會提供／陳淑娥台中傳真）

「苗青」夏日市集27、28日將於麗寶OUTLET MALL登場。（青農聯誼會提供／陳淑娥台中傳真）

台中麗寶樂園渡假區是全方位的休憩勝地，暑假期間湧入眾多人潮，來自苗栗縣「苗青」夏日市集27、28兩天將於麗寶OUTLET MALL登場，展售內容相當豐富，有果乾、芋頭、蜂蜜、香米、有機苦茶油、紅棗乾、白木耳禮盒等，要將近400名會員的優秀產品介紹給大家。

苗栗縣青農聯誼會表示，苗栗縣是國內首屈一指的觀光農業大縣，苗栗縣府與苗栗縣農會輔導青農，從一開始少數幾位到現在共有400多位，近年青農更是獲獎不斷，且多位入選百大青農，為了讓更多都會區民眾看到青農的努力，特別選在27-28日兩天，在「麗寶OUTLET MALL」摩天輪廣場辦理夏日市集，以「青春農有你，苗青向前行」為主題。

青農聯誼會指出，這次活動展售產品很豐富，有果乾、芋頭、蜂蜜、香米、有機苦茶油、紅棗乾、白木耳禮盒等，不僅邀集苗栗縣優質青農產品，還有街頭藝人駐唱表演，吃喝玩樂一次滿足，從上午11時至晚上9時，歡迎大家相邀逗陣來個輕鬆的親子遊。

夏日市集從早上11時開始，每天限量兩場次DIY體驗及街頭藝人駐唱表演，市集小農攤位數也很多，市集活動從白天到夜晚，除了能滿足民眾採購需求之外，搭配「麗寶OUTLET MALL」摩天輪夜色，也讓大家悠閒體驗夜間市集的特色。