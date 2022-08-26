台北市副市長黃珊珊今向社會局同仁辭行。（楊亞璇攝）

台北市副市長黃珊珊今向社會局同仁辭行。（楊亞璇攝）

台北市副市長黃珊珊即將離開市府，投入台北市長選舉，北市社會局今天上午為黃珊珊舉行歡送會。黃珊珊致詞時說，「出去打仗是為了捍衛我們相信的價值」，她會盡她所能爭取跟各位繼續共事的機會，她並證實28日離職生效。

近日黃珊珊陸續前往各局處辭行，黃珊珊今天早上到社會局，她在致詞時表示，自己不是專業的管理者，進到市府後學習怎麼資源分配、溝通協調，她也笑稱社會局最好商量的單位，把不少業務都給社會局處理。

黃珊珊感性的說，她很想繼續改變台北市，「出去打仗是為了捍衛我們相信的價值」，包括勤政、廉能等，她會盡她所能爭取跟各位繼續共事的機會。社會局長周榆修則送上卡片、第一名獎牌，黃珊珊更是端詳禮物許久，最後局處同仁爭相與她合照，場面溫馨。

由於27日為台北城市博覽會首日，黃珊珊仍會以副市長身份出席，並預計於28日舉行參選記者會。黃珊珊受訪時指出，28日離職生效，但她還沒有時間收拾，目前只是將東西先堆起來，之後會請助理搬走。