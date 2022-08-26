中華紙漿久堂廠與大樹圖書二館攜手推動環境永續教育，日前舉辦「森 •生不息」閱讀夏令營，現場規劃手抄紙體驗製作、行動故事劇團演出、行動書車借閱集點等環節，吸引久堂廠員工及大樹區居民家庭踴躍參與，度過一個充滿知性趣味的假日，家長及孩子們開心地補充身心靈滿滿活力。

中華紙漿久堂廠1950年在大樹九曲堂創建以來，以紙載道，傳承文化開啟知識新視野，多年來深耕地方、多元開展擴大為永豐餘集團，很多大樹區居民都將華紙久堂廠視為永豐餘集團的起家厝並且引以為傲；而華紙久堂廠與高雄市立圖書館結緣來自於25年前的大樹圖書二館建造工程，當年華紙捐贈300萬元支持圖書館建設，這項榮耀明確記載在大樹二館入口大門的舘誌碑文中。

高雄市立圖書館代理館長林奕成強調，2022年，高市圖與永豐餘華紙再續前緣，雙方共同執行「森 •生不息」閱讀夏令營活動，內容有在地走讀、手抄紙體驗、企業與社區共榮、環境永續講座等活動。其中手抄紙體驗代表著華紙原創精神，孩子認真沉浸在手作紙環節，將廢紙浸泡為紙漿後，透過撈漿- 壓水－吸水－熨乾－蓋章等程序，手作為一張張特製卡片，卡片上蓋章有舊鐵橋、九曲堂濕地、曹公圳、三和瓦窯、姑山倉庫、佛光山、南二高斜張橋及水雉鳥類等地景意象。

「森 •生不息」閱讀夏令營除了親子合力完成的手抄紙體驗外，高市圖「麻里姆里」行動故事劇團帶來的《馬克船長掏金記》表演，更是讓孩童忘我地融入在刺激的故事情節中，跟著故事達人及故事媽媽們一起高喊:「嘿咻、嘿咻、用力搖起槳來!」

另外，停在大樹圖書二館廣場的行動書車，兩側外展車翼宛如變形金剛華麗轉身為移動式圖書館，格外吸睛，現場大小朋友踴躍申辦借書證並借閱好多故事書。華紙久堂廠廠長陳世明表示，久堂廠在地深耕72年，廠內員工7成為大樹區居民，廠裡經常看到父子檔或是夫妻檔同在廠裡服務，甚至有三代都是久堂人。

「森 •生不息」閱讀夏令營看到華紙員工家庭歡樂的畫面，還有社區居民一起參與交流，落實該公司在地深耕、社區共榮的企業精神。大樹圖書二館主任謝麗珍感動地說，好開心能夠與華紙久堂廠牽線睦鄰友好關係，今年華紙還贊助舊鐵橋溼地走讀、溼地生態講座等環境永續活動，參與的民眾也相當踴躍，希望這份友誼能持續延伸，服務更多高雄市民。