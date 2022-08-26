住在日本首都圈的民眾，每日生活負擔愈來愈重，以8月來說，若不算過去日本曾經加稅的那幾年，當地CPI(消費者物價指數)基本上已飆升至1992年以來最高。同時物價大漲，也帶給日本央行是否還要維持目前超低利率的難題。

日本政府26日表示，剔除鮮食的東京8月核心CPI上漲2.6%，超過市場預估值2.5%，原因是2021年3月起東京電話費用大幅調降後，其它民生相關物價慢慢回升所致。

東京民眾生活擔子重，但專家學者認為，日本央行9月例行會議中，還是不太可能調升利率。除非是日本上班族普遍都加薪，造成物價穩定上漲後，央行才會考慮調高利率。

事實上，因為日本民眾薪水追不上當地通膨，消費能力也跟著在萎縮，經濟成長也因此被拖累。日本央行也正面臨著該如何說服大眾，為何還要一直維持超低的政策利率不變。

彭博社預測，東京本季核心CPI會在2.5%游走，第4季可能還會繼續向上，因日圓走貶下，進口的加工食品以及其它商品價格變貴。另方面，對燃料的補貼政策以及凍漲進口小麥售價，會降低當地通膨續漲動力。

不過，有愈來愈多日企計畫將在入秋時調高售價，日本通膨可能將同步上揚。根據調研中心Teikoku Databank資料，10月應還有6,305種食品漲價，相較之下，在2022年前7個月，平均每月僅有約1,151種東西變貴。因此，包括花旗在內部分經濟學家預測，2022年第4季日本通膨率將至少有3%。