雲朗觀光集團旗下雲品(2748)宣布，攜手台泥旗下台泥綠能打造的台東「紅葉谷綠能溫泉園區」將於明（27）日起試營運，為全台首處結合觀光與地方共生的地熱發電園區，並邀請26家品牌進駐打造永續旅遊新基地，預估每年可望為延平鄉創造近10萬觀光人次。

雲品表示，「台東紅葉谷綠能溫泉園區」聘用員工逾7成為延平鄉鄉民，試營運首月提供1000個免費泡湯名額給延平鄉民。此外，預期2024年底1MW的地熱發電廠完工商轉後，園區一年可發電量約876萬度電，約等同提供2400戶家庭使用。

台東縣一年觀光人次達1033萬，其中許多觀光客特別來到延平鄉鄰近的鹿野高台體驗熱氣球、至延平參與布農族體驗。台泥綠能與雲品國際歷時約2年時間，以友善環境的低度開發模式重建「紅葉谷綠能溫泉園區」，為雲品第5處開幕的委託經營案。

「紅葉谷綠能溫泉園區」占地近2.5公頃，園區內有溫泉戲水區、獨立餐廳、期間限定的地熱鑽探展與導覽、以及26家品牌進駐的選物賣店，其中23家為台東在地、更有半數以上為延平鄉在地店家，如阿布斯布農傳統服飾工作室、一織獨繡等品牌。

雲品更運用地方創生理念成立「紅葉Collection」訂房平台，與在地民宿業者合作，將帶來網路訂房客源，預估每年能為延平鄉創造近10萬觀光人次，同時創造在地鄉民進入觀光產業的就業機會，共同提升延平鄉的觀光餐飲服務與營收成長。

另外，台泥綠能在中油鑽探團隊協助下，將在9月底展開1700公尺的「生產／回注井」鑽鑿，1MW的地熱發電廠預計2024年底完工商轉，每小時能發電1000度，一年發電量約876萬度電，約等同可提供2400戶家庭使用。

雲品表示，整個循環發電系統運用搭配尾水回注技術，達到取熱不取水的資源循環。即日起至明年3月的鑽井期，園區特別規畫推出「紅葉谷地熱鑽井展」，為全台首次開放鑽井案場供民眾參觀，並更深入了解地熱發電與再生能源。

此外，台泥綠能與雲品國際在籌備「紅葉谷綠能溫泉園區」期間主動發起在地關懷，曾共同辦理過慢食尋星、桃源國小大地藝術兒童創作、紅葉國小與桃源國中綠能課程、紅葉國小水泥手作工作坊等活動。

「紅葉谷綠能溫泉園區」營業時間為周日至周五下午3點至晚上9點，每周二為公休日，周六營業時間為上午11點至晚上9點。售票方式採溫泉戲水含精選套餐組合套裝，試營運期間每人收費1000元，可在溫泉園區中泡湯戲水3小時。

而台東延平鄉鄉民可享有每人250元優惠價的鄉民限定純泡湯方案，紅葉村村民更享有每人150元的地方回饋價。雲品表示，「紅葉Collection」平台訂房住客可享有購票85折優惠，將提供到訪台東縣延平鄉的旅客更多選擇。

除了水區、餐廳及選物店外，雲品指出，「紅葉谷綠能溫泉園區」二期工程結束後，將會新增占地近一公頃的露營區，期間將導入雲品的禮賓服務與當地民宿業者串連，盼國外旅遊解封後，能為台東縣迎來更多國際觀光客。