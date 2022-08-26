美國運輸部周四（25日）表示，將暫停4家中國的航空公司、共26個從美國飛往中國的航班，以此回應中國政府稍早決定以新冠疫情為由，暫停美國部分航空公司的航班。中國駐美大使館批評美方無端暫停中國航空公司航班，做法極不負責任，中國的熔斷機制公平透明，符合雙邊航空運輸協議。

涉及的26班航班的出發日期橫跨9月5至28日，其中19班由洛杉磯出發，7班由紐約出發，分別由廈門航空、中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空營運。

美國運輸部在聲明中指出，美國航空、達美航空與聯合航空的航班，近期因為新冠疫情遭到中方取消，是當局此次決定暫停中國航空公司航班的原因。

中國駐美大使館批評美方無端暫停中國航空公司航班，做法極不負責任，強調中國的熔斷機制公平透明，符合雙邊航空運輸協議。

根據中國的熔斷機制，航班若有4％乘客確診新冠病毒，需停飛1周；若有8％乘客確診，需停飛2周。美國運輸部稱，旅客在美國登機時檢測陰性，但到達中國後呈陽性，熔斷機制不合理地將旅客確診的責任推到航空公司身上，美國已多次向中國提出反對。