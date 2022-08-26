現場許多商品遭到毀損。（警方提供）

警方在案發4小時內逮捕嫌犯。（警方提供）

新北市蘆洲1名王姓（48歲）直播主，今（26）日凌晨1時許結束直播後，突然有5名惡煞持棍棒闖入直播拍賣倉庫，不但毀損物品，還導致在場3名員工手部被打傷。警方案發後4小時將所有涉案人全數逮補，嫌犯供稱是不滿王男販售商品價格過高，才想給他一點教訓，但警方並不採信，訊後傷害、妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢偵辦。

警方表示，今凌晨接獲報案，稱蘆洲民族路一處倉庫發生打架事件，警方立即出動快到部隊到場，不過抵達現場時，嫌犯已逃離，剩下王男及其3名員工在場，王男表示，在結束拍賣下播時，有5名不明男子突然持棍棒闖入倉庫砸場，並毀損商品，3名員工為了防護，手部也輕微受傷，懷疑可能是生意糾紛遭人尋仇。

警方後續調閱監視器，發現嫌犯分騎3部機車前往，犯案後往三重方向逃逸，警方循線在三重區龍濱路發現涉案機車，便於附近埋伏，並在清晨5時許先逮補李姓（21歲）、程姓（19歲）及鄭姓（20歲）男等3名嫌犯，隨後又陸續將在逃的另2人逮捕歸案。

嫌犯接受訊後時，對於犯案動機避重就輕，供稱是因為李嫌向王男購買商品，但因不滿價格過高，加上王男直播時說說話口氣很臭屁，因此心生不滿才想給對方教訓。不過警方對於嫌犯供詞並不採信，將持續追查案情，訊後將5名嫌犯依傷害、妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌移送。