日本美智子上皇后爆「深部靜脈血栓」，緊急送醫。國內醫師表示，若有靜脈血栓問題，人體血液在流向心臟與肺臟過程中，可能會阻塞肺動脈，導致急性肺栓塞，嚴重可猝死，上班族若因辦公久坐少動，也會因肌力減少，也可能因此疾病而有生命危險。醫師建議，上班族可透過適時喝水、如廁來增加走動頻率，以防突然其來的急性栓塞奪命。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風表示，深部靜脈血栓好發於肥胖、久坐不動、年長者、惡性腫瘤患者等，女性發生率高於男性；若引發急性肺栓篩，致死率依其嚴重程度，最高可達24.5%。

洪惠風並表示，近來天氣高溫炎熱，民眾在辦公室內工作，若減少起身活動次數，會減少肌肉量及肌耐力，然而，人體下半身血液要透過小腿等肌肉動作，讓末梢血液能流回心臟與肺臟，若此動作無法完成，會產生靜脈血栓、血塊，在其流向肺臟過程中，阻塞肺動脈，導致急性肺栓塞，亦即急性肺動脈栓塞，出現呼吸困難、低血氧、心臟衰竭、休克，甚至猝死。

他提醒，上班族因繁忙工作，常容易忘記起身走動，導致下肢深層靜脈血栓，引發急性肺栓塞，所以，即使再忙也要記得起身走動，另可多喝水、進而增加上廁所頻率，以防肺栓塞發生，「滾石不生苔，多活動血管不阻塞！」