澳洲尋求在印太地區強化軍事影響力之際，美國國防部表示，國務院已經批准澳洲向美國採購價值19.5億美元軍用直升機和相關配備軍購案。

路透社報導，美國國防部今天表示，澳洲之前希望購得40架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）UH-60M黑鷹（Black Hawk）直升機。

在中國企圖提升在印太地區影響力下，澳洲過去幾年不斷增加國防預算。去年，澳洲與美英簽訂核子動力潛艦的採購協議。

美澳這次軍售案，正值世界各國政府眼看俄羅斯侵略烏克蘭，讓武器系統的採購意願更加強烈之際。

美國國務院5月批准澳洲採購高機動性火箭發射系統，也同意盟國高達31億美元軍購。

美國國防部的國防安全合作署（DSCA）今天已知會國會這項可能的軍售案。

除此之外，美國國務院今天也批准對摩洛哥高達1.411億美元聯合戰術無線電系統的可能軍售案。