力麗集團旗下海峽風電籌備處26日宣布，將攜手全球基礎建設合夥基金（GIP）共同開發位在彰化芳苑外海的第28號離岸風場，此一計畫總裝置容量約為600MW，力麗集團先獲配其中的300MW並預計在2025年底完工併網，並於8月中旬正式完成與經濟部行政契約的簽署。

力麗集團總裁郭銓慶表示，綠色能源發展將是牽動台灣下一階段經濟成長的重要關鍵，力麗集團身為台灣本土第一家傳產集團的離岸風電開發商，深感責任重大，儘管未來仍可能面對疫情干擾、物價上漲、國際局勢變化等諸多挑戰，力麗及GIP集團早已做好準備，對於在時程內完成併網使命，深具信心。

第28號風場面積為73.8平方公里，離岸最近處約14公里，風速每秒約8公尺，是世界上風況最好的風場之一。根據力麗估算，這300MW在併網發電後，每年約可供電給30萬戶家庭使用，總減碳當量達61萬噸，相當於1500多座大安森林公園一年的碳吸附量，顯示發展離岸風電是達到淨零碳排的重要選項。