石岡熱氣球嘉年華吸引大批民眾參加，東勢警分局利用機會進行反詐騙宣導。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

石岡熱氣球嘉年華吸引大批民眾參加，東勢警分局利用機會進行反詐騙宣導。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市「2022 石岡熱氣球嘉年華」活動昨起在土牛運動公園內熱鬧舉辦，吸引大批民眾參加，由於近來國內外詐騙案件層出不窮，東勢警分局捉住時機進行反詐騙宣導，呼籲時下年輕人勿被「高薪、高報酬」、「包吃、包住、包機票」等話術給沖昏了頭，以免遺憾終生。

「石岡熱氣球嘉年華」活動昨起至28日在土牛運動公園內熱鬧舉辦，東勢分局員警除協助活動周邊交通管制疏導，亦結合志工進行反詐騙宣導。

東勢警分局指出，近來國內外詐騙案件層出不窮，尤其針對國人赴柬埔寨淪為詐諞集團成員，遭非人道對待的事件頻傳。詐騙集團首先利用網路、求職網站打著「高薪、高報酬」、「包吃、包住、包機票」海外工作等話術吸引剛入社會年輕人，將國人騙至柬埔寨當詐騙勞工，若不服從則被以打罵相逼。

其他常見的詐騙手法，如「網路愛情騙子」、「投資平台詐騙」等，都是詐欺慣用手法，呼籲民眾對於未曾見面的人，只要談到錢、投資等，即應心生警惕並多方查證，切勿輕易匯款給他人，以免追悔莫及。

東勢分局長陳松寅表示，期望藉由熱氣球活動的人潮，在員警及志工熱情的宣導下，能夠有效防止網路詐騙案件發生，提升民眾之警覺心。