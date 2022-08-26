慶祝中秋節的方案有很多，比如和新朋友一起聚餐、與麻吉烤肉，或是回家跟隨長輩賞月都是不錯選擇，但都別忘了送禮傳遞祝福！其中困難的是，不同時機點和對象又該如何選擇禮品，究竟怎麼選才適合又有面子？這次推薦的無二「映緣禮盒」、六福「遊月豐融禮盒」及半島「星廚賞月禮盒」各有強項特色，一起來面對佳節選禮全攻略吧！

「無二」映緣禮盒：聚餐送禮分享得宜

中秋佳節與三五好友聚餐時，各路朋友熟絡程度不一，年齡層又廣，最適合擁有多種點心的「映緣禮盒」登場，使用品項戰術無死角的攻陷眾人味蕾。內容物有研磨和顆粒花生酥、芝麻糕、芝麻酥、堅果爆爆及麻辣爆爆，有甜有辣，尺寸精緻好入口，天然無添加，即便在飯後享用也不對身體造成負擔，一定能找到自己心有所屬的口味，一口接一口，非常ㄙㄨㄚˋ嘴。

這些小巧點心好吃的秘訣在於底料堅持的魔法，無二採用熬煮12小時的「純正古法麥芽糖」，輕甜不黏牙，與優質堅果的結合下，在嘴裡享受彈牙和嘎嘣脆的交響樂章，不愧是台灣首富郭董的欽點品牌。內容物更是面面俱到，舉凡長輩最愛的傳統口味、求刺激的辣味都有，且成分天然，適合大人小孩，「映緣禮盒」就是美味的突擊家。

飯後品茶也不可少，「映緣禮盒」及「鴻福滿盈禮盒」茶點組皆附有「台灣原生種油菊茶」，在家慢慢沖泡，一口茶配一口酥，與麥芽糖甜味交織，回甘又回味，可說是人生一大享受啊。

映緣禮盒內含六款點心，尺寸精緻可以輕鬆享用，包裝外型以三角型設計呈現，並採用亮黃色呼應明月。(圖/業者提供)

「六福」遊月豐融禮盒：烤肉送禮清爽解膩

中秋烤肉是年輕朋友必備的行程，但吃得太上火是大忌，此刻選用「遊月豐融禮盒」2種清爽的月餅口味來調和就十分適切。

第1種「楊枝甘露」月餅來自港式飲料，完美重現了水果酸甜味，更掀起烤肉料理中缺少的滋味，藉此來豐富味蕾層次；第2種「棗泥核桃」嚴選棗泥內餡，口感綿密、香味濃郁，以大自然中覺醒的韻味征服朋友，再以禮盒中的「奶香金萱茶」和「蜜香美人茶」來解除油膩，讓烤肉能量再續，派對高昂情緒不間斷。因此，「遊月豐融禮盒」作為烤肉活動的送禮，更能展現送禮者的細膩。

另外，年輕人十分注重環保議題，近年除了改變烤肉方法來提倡永續，禮盒的選擇更有巧思。「遊月豐融」禮盒的外觀以「犀牛、水獺、台灣黑熊、熊鷹」的燙金圖像呈現，呼籲大家關懷珍稀動物，且提把採用環保材質，胡桃木托盤重複再利用，還會將收入的10%捐贈給「莊福文教基金會」作為動保推廣，不僅讓中秋節除了好吃好玩外，還能一舉數得做善事，十分圓滿。

遊月豐融禮盒採用環保提把材質，胡桃木托盤重複利用，美感環保兼具。(圖/業者提供)

「半島」星廚賞月禮盒：賞月送禮高貴心意

回到家中，發現大家長獨自賞月才是魔王關，要滿足他們的品味有難度，此時選擇國外舶來品的「半島」神來一筆，加上禮盒經典蓮花圖案的裝飾，展現出優雅大方的貴氣，排版以放射狀呈現頗具巧思，用強化美感的深度與美味來點醒長輩對節日的熱情，因此選擇「星廚賞月禮盒」來挑戰最有心。

星廚系列是米其林星廚鄧志強師傅所構思的新創月餅，內含迷你蛋黃芝麻豆蓉月餅、迷你鹹檸檬白蓮蓉月餅，採用牛油酥皮配奶黃餡，紮實口感在唇齒中化開，綿延不絕的香味緊接而來，絕對是大家長所追求的雅緻，剛好乘著意興濃，進行下一步樂事。

除了月餅，禮盒重頭戲還有普洱茶一罐、陶瓷茶壺連襯碟一套、陶瓷茶杯一對，這時讓精緻的瓷品沐浴月光，茶面反射邊沏茶邊賞月的佳景，加上溫潤的普洱茶兩頰生津，在舌底鳴泉，這次和長輩交心，完成「我有茶，而你有故事」的情調，「星廚賞月禮盒」足以讓今年的中秋節擁有不一樣高度。

星廚賞月禮盒上有半島經典蓮花圖案裝飾，展現出優雅大方的貴氣。(圖/業者提供)

不同時機和對象送禮真是一門學問，但中秋佳節送禮即是傳遞祝福，在百百款的禮盒中，不妨選擇最具台灣味的無二「映緣禮盒」，或是傳統創新兼具的六福「遊月豐融禮盒」，又或是適合與長輩一同賞月品嚐的半島「星廚賞月禮盒」，別忘記加上滿滿的真誠心意，成為今年中秋節的送禮達人吧。