訪陸中的國民黨副主席夏立言，昨晚與中共中央台辦副主任、也是國台辦副主任陳元豐餐敘。國民黨上午表示，雙方在台灣民眾柬埔寨受騙事件、ECFA早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢疫等事務性議題廣泛交換意見，陸方允諾將協助在柬埔寨遇困難台人。

據新華社報導，陳元豐昨晚（25日）在上海與率團來訪的中國國民黨副主席夏立言一行會面。陳元豐是用中共中央台辦副主任的身份，而非國台辦副主任的身份，會見夏立言一行。

外傳夏立言今日將與上海市副市長宗明會面，國民黨黨務人士則表示，沒有聽說。

國民黨轉述，昨天餐敘過程，陸方對在柬埔寨遭遇困難的台灣民眾，未來將直接提供聯繫電話等方式積極協助。

國民黨指出，就台胞、台生、台商關心的增加航點及恢復小三通，陸方樂觀其成；外傳ECFA與早收清單將終止，陸方表示不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單，陸方也希望能加強各層面交流與合作，促進兩岸共同發展與繁榮。

夏立言昨天參訪浙江嘉興台灣企業，並赴上海為台灣權益發聲。

夏立言表示，這次訪問親身體驗台灣民眾往來兩岸的辛苦，盼在陸台灣民眾能受到各方更多關懷與照顧；也期盼雙方能在既有基礎上保持良好溝通對話，為兩岸繁榮發展與和平穩定共同努力。