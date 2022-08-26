台中市議員吳敏濟建議，可在園區旁設加工廠，將沼渣、沼液再製成有機肥料。(林欣儀攝)

台中市外埔綠能園區使用生廚餘發電，每頓生廚餘約可生產119度電，但產生的沼渣、沼液如何處理？市議員吳敏濟建議，可在園區旁設加工廠，將沼渣、沼液再製成有機肥料，每年約可節省800多萬外運費。環保局長陳宏益說，沼渣研究有機肥已成功，近來將嘗試用沼液製成的液態肥栽種稻作。

吳敏濟拿起他收集的沼渣、沼液給副市長陳子敬檢視，他說，100公噸生廚餘發電後，約產生7公噸沼渣及80公噸沼液，其中沼渣已成功研製有機肥，但沼液因未能有效去化且有異味，只能澆灌在掩埋場或少數農田。

吳敏濟指出，環保局每天載運沼渣及有機雜質約32.5公噸、沼液則有82.2公噸，光是運輸成本1年就要花835萬元，若再加上車輛折舊成本，10年輸運費用支出約1億，若能在綠能園區旁興建綠能加工廠，可節省運輸成本。

吳敏濟強調，目前沼渣製成有機肥推廣，許多農民覺得比化學肥料好用，因大安、外埔、清水等區栽種水稻面積達7成，建議環保局進一步研製沼液製作液態肥，可免費提供農民使用。

陳子敬說，他很贊成這樣的方面，若設廠土地沒有問題，應可朝此方向發展，甚至多餘的有機肥或液態肥也可用來灌溉路樹。

陳宏益則表示，目前沼渣的再利用已經沒有問題，環保局正嘗試用沼液研製的液態肥栽種稻米，目前朝向與農民契作，農民不用擔心使用這種液態肥會影響收成，將尋找園區附近的農地試種。