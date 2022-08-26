歐洲央行(ECB)周四公布上個月的會議紀要顯示，儘管歐元區面臨衰退的風險，但ECB官員們正越來越擔心通膨變得更加根深蒂固。

ECB在七月的會議中決定升息50基點，令投資人頗為意外，因為ECB此前暗示為小幅的升息。會議紀要顯示，官員們認為物價已經大到ECB不得不展現決心。

「通膨壓力被認為有所加劇」。「持續地高通膨，增加了通膨預期失控的風險」。

歐元區的通膨率略低於9%，是目前ECB目標的4倍多，並可能升至兩位數水準，隨後緩慢回落，使通膨在2024年全年保持在ECB的略高於2%的目標。

會議記錄顯示，通膨預期是否持續的「紮根」，取決於ECB管理委員會對不斷惡化的通膨前景採取果斷行動。

然即使衰退風險正在上升，外界預計ECB將在九月再次加息50基點，目前通膨接近兩位數，而即將出現的天然氣短缺，可能進一步推高物價。

七月的大幅升息為絕大多數的官員所支持，但不是決策中經常出現的一致性決議。有官員強調，七月的升息不該被視為是預告利率將走向一條更為激進的道路。

會議報告還指出，政策制定者非常清楚，歐元區陷入衰退的風險正在上升；但是他們認為，政府可以提供更好的支援。ECB表示，「當經濟遭受一系列供應衝擊時，貨幣政策無法提供有效支援」。