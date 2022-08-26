全球央行年會在即，各大央行的政策動向成為焦點，市場預期貨幣政策將持續緊縮，金融股則成為備受關注的投資標的。國內首檔囊括國際金融龍頭的中信特選金融ETF（00917）今（26）掛牌上市。近兩週市場因反映聯準會偏向鷹派決策之預期，而使整體股市陷入震盪，早盤該檔ETF交易活絡，但尚未能守住平盤。

該檔ETF不僅包含受惠升息循環的銀行類股，還納入交易所、數據中心及資產管理公司等，中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，根據8月美國銀行基金經理人調查報告，多數基金經理人認為美國通膨需降至4%以下，聯準會才會暫歇升息。而面對升息趨勢，直接受惠的將是以利息收入為主要營收來源的銀行股。

中信特選金融ETF（00917）追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」，是國內唯一聚焦全球四大金融巨頭的ETF（全球最大交易所-紐約交易所、信評巨頭-標普、金融數據龍頭-FactSet、全球最大私募股權基金-黑石）銀行及證券商約占指數權重47.6%、金融數據及分析占16.7%、資產管理公司占15.9%、交易所約占15.8%，具高度產業代表性。指數設計上，希望在分散風險與掌握市場動能間取得平衡，單一個股分占比不超過10%，銀行及證券商類別設立權重上限50%。