台東縣東河鄉台11線都蘭段26日清晨發生車禍自撞意外。（台東縣警局成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東河鄉台11線都蘭段26日清晨發生車禍自撞意外。（台東縣警局成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東河鄉台11線都蘭段26日清晨發生車禍自撞意外，21歲鍾姓男子駕駛租賃小客車由北向南行駛，途中不慎偏離車道自撞護欄，小客車車頭嚴重受損。鍾男與乘客溫姓男子、陳姓男子、王姓女子等4人四肢都受到多處擦挫傷，經送醫治療後均無生命危險，警方表示，鍾男經現場測試酒測值為0，事故原因仍有待釐清。

台東縣警局成功分局表示，一行人25日23時起台北市出發沿路驅車南下，中途在花蓮市有停車稍作休息，未料即將要抵達目的地台東市前發生事故，幸好人員均平安。

成功分局表示，台東南北縱深狹長，台11線長濱、成功、東河3鄉鎮路段長達80公里，在今年暑期旅遊熱季已發生多起自撞及自摔交通事故，大部分多因長途駕駛易產生疲勞，一時分心導致駕車失控常是事故發生主因，且不論白天或夜間都有可能發生。

成功分局呼籲，駕駛人除在行車前應有充足睡眠外，建議連續行駛應以1.5至2小時範圍內為度。行駛中若真的出現視覺模糊、不自覺點頭、注意力渙散等疲勞的情形，務必要就近到休息站休息小憩10至15分鐘，也可趁此時更換駕駛，將可大幅降低疲勞駕駛的風險，保障行車安全。