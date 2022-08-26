網紅「Yumi.k」因被朋友肘擊胸部的影片爆紅，加上擁有傲人G級上圍及甜美臉蛋，instagram多達139萬粉絲追蹤，不時在Instagram分享清涼養眼照的她，近日曬出在美容院剪髮的自拍照，沒想到她上半身居然只穿著內衣，吸引大批網友湧入朝聖。

Yumi.k曬出到美容院剪髮的自拍照，只見她坐在椅子上對著鏡頭露出一抹微笑，設計師則是在後方準備「動工」，不過當視線往下移時，居然發現她僅穿著內衣就出門，不僅露出胸前白皙肌膚，一對豐滿G級上圍幾乎要呼之欲出，火辣養眼的震撼畫面，讓人捨不得將視線移開，不到半天時間就吸引2萬多人按讚。

對此，網友紛紛留言：「你給我穿內衣出門，怎麼不穿衣服呢」、「穿這樣用頭髮那受的了，真性感」、「這樣子設計師眼睛很尷尬」、「這叫設計師專注在哪啊」、「蠻好奇的為什麼剪頭髮要穿內衣」、「設計師應該有流鼻血」、「用頭髮穿這樣是考驗設計師定力嗎」，但也有不少人無法接受直接嘲諷：「只有穿內衣就出門，一點羞恥心都沒有，可悲」、「沒衣服穿嗎」。

作風豪放大膽的Yumi.k，日前去小巨蛋聽羅志祥演唱會時，她戴著口罩嚴格遵守防疫規則，不過裝扮卻是搶盡目光，只見上半身穿著蝴蝶款式的吊帶背心，G級豪乳幾乎要從側邊溢出，若稍有不慎就會露點走光，畫面逼近限制級，辣度直接爆表。