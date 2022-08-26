IC測試載板廠雍智科技(6683)股東常會通過配息約7.75元，23日以192元參考價除息交易後雖遭逢震盪，仍大致於填息路上穩步前行。今（26）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價212元，創6月底以來近2月高點，歷時4天完成填息。

雍智2022年第二季稅後淨利1.06億元，季減5.99％、年增1.22％，每股盈餘（EPS）3.92元，雙創同期新高、歷史第3高。上半年本業獲利雖年減13.03％，但在匯率助攻帶動業外顯著轉盈下，稅後淨利2.19億元、年增2％，每股盈餘8.1元，仍雙創同期新高。

雍智7月自結營收1.3億元，雖月減3.09％、仍年增8.67％，累計前7月營收8.88億元、年增4.61％，雙創同期新高。展望後市，雖然手機應用處理器（AP）等消費性電子晶片供應鏈庫存調整，但WiFi 6/6E等測試介面方案出貨回穩，使第三季旺季營運仍有撐。

雍智先前表示，晶圓探針卡測試載板為今年成長主動能，IC測試及IC老化測試載板可望穩定成長，希望維持穩健成長。法人認為，在訂單出貨動能暢旺、配合漲價效益顯現抵銷成本上漲下，看好雍智第三季營收可望再創高，下半年營運持穩上半年。

此外，雍智因應客戶需求提升，規畫持續擴增產線、添購生產與檢測設備。公司表示，主要受惠打入晶圓代工客戶供應鏈，應用上則以人工智慧（AI）相關動能最強。此外，近年儲備人才拓展海外市場，今明2年預期亦會有所斬獲。