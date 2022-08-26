在Banana Republic品牌業務帶動下，Gap Inc上季實現獲利，令投資人大為驚喜，周四盤後股價大漲近8%，報10.80美元。惟由於庫存過剩和過季商品銷售疲弱，Gap宣布取消全年財測。

隨著人們重返辦公室以及越來越常參加社交活動，對服飾的選擇已經從休閒服轉向西裝、洋裝和裙子，主打「平價奢華」概念的香蕉共和國因此迎來強勁的需求。

除了意外實現獲利，Gap上季營收亦優於市場預期，該公司並向投資人表示，油價下跌帶動了在非必需品方面的消費支出，因此公司在7到8月的銷售表現已有所改善。

不過，Gap代理執行長Bob Martin在財報電話會議上表示，隨著消費者行為同時發生變化和成本壓力升高，我們正面臨著宏觀經濟的考驗。

Gap宣布撤銷全年財測，並表示為了提高獲利，公司在行銷方面的投資將更加謹慎、將暫停招聘，並將放慢在科技方面的支出。

Gap第二財季（截至7月30日)）淨營收年減8%，為38.6億美元，但優於市場預期的38.2億美元，雖然Old Navy等品牌出清過季商品的成績不盡理想，但Banana Republic營收成長9%帶來提振。

Gap第二財季提列庫存減值費用達5800萬美元，並表示第二季底的庫存較比前一年同期增加37%，但該公司預期庫存水位將逐漸回落。

淨損為4900萬美元，每股虧損13美分，而前一年同期為淨利2.58億美元，相當於每股盈餘67美分。

經調整後每股盈餘為8美分，優於市場預估的每股虧損4美分。