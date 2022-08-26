一名網友在高雄搭公車，意外發現公車司機的名字長達14個字，超特殊的名字讓他忍不住拍下來PO到網路上，引起網友們討論。後來司機也回應說，他是布農族與魯凱族的混血兒，名字裡最前面的5個字分別是布農族語和魯凱族語，而後面的「以斯馬哈善」和「以斯立段」則分別是爸爸與祖先的姓氏。

一名男網友在臉書社團《路上觀察學院》發文說，人很好的高雄快捷公車司機，他的耐心就跟他的名字一樣長。從畫面中可見，這位公車司機的名字竟然多達14個字「朗論馬哩吉以斯馬哈善以斯立段」。

超長又特殊的名字立刻引起網友討論，「朋友間要怎麼稱呼彼此，應該不會叫全名吧」、「好想知道名字的意涵」、「小時候被罰抄名字，一定都很討厭老師」。

另有一位網友在留言處貼出了司機的回應說，他的爸爸是布農族的人、媽媽則是魯凱族的人。「朗論」是布農族的語言，「馬哩吉」為魯凱族的語言；而「以斯馬哈善」和「以斯立段」則分別是他的爸爸與祖先的姓氏。