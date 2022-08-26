狄鶯與孫鵬兒子孫安佐2018年在美念書因涉及恐攻被捕，回到台灣後又遭士林地檢署起訴，幸好二審後法院判定公訴不受理，喜歡研究軍人裝備的孫安佐，最近被網友問到如何看殺警案？他認為是體制上的問題，但台灣人都不會承認，「甚至認為這只是我不簽自（志）願役的『藉口』，我也就笑笑看待」。

孫安佐4年前在美國驚傳涉及恐攻陷入官司，狄鶯和孫鵬夫妻倆立刻飛到美國救子，傳聞砸了約上千萬的律師費，而孫安佐在當地服刑238天後遭強制出境，且終身不能入境美國，回台後被士林地檢署指控非法製造手槍未遂，近日二審高院再度駁回，理由是犯罪地法律為不罰之行為，不經言詞辯論仍判公訴不受理，可上訴。

孫安佐回答網友提問。（圖／翻攝自sun_edward_64 IG）

對此，孫安佐無奈在YouTube頻道上分享心聲，他表示就他了解，若在台灣以外的地方犯罪被判3年以上有期徒刑，回台後檢察官有權再度起訴，但必須是依原先地點的法律條文，他在美國是以「持有子彈罪」以及「恐嚇威脅罪」被起訴，台灣的檢察官則是起訴他「製槍未遂罪」，然而在美國並無這條法規，讓孫安佐忍不住說：「建議檢察官可以加強英文」。

孫安佐最後說，過去他因官司不敢拍攝他喜歡的主題，如今判決出爐，未來希望可用自己力量替大眾解惑對於槍枝的知識。昨有網友問他對於殺警案看法，孫安佐說：「現在的體制就是沒錢也沒心力想要訓練一般員警，就算有也是做做樣（子）2-3個月」，其次就算訓練充足，也無法保障警方開槍後的問題跟賠償，「警察跟軍人本身沒有問題，有問題的永遠是體制」，他沒簽志願役有人覺得這些都是他的藉口，見此也只能沉默笑笑以對。