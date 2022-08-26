針對參選縣長的苗栗縣議長鍾東錦日前在臉書上，公開國民黨立委陳玉珍來函支持鍾東錦參選到底，國民黨提名苗栗縣參選人謝福弘競選總部，26日上午發文反擊，並搬出前總統馬英九推薦謝福弘的競選影片，強調「苗栗下一棒，幸福弘不讓」有馬英九的背書加持，期望凝聚國民黨員的心，團結藍軍力量守住苗栗縣。

而陳玉珍公開挺鍾東錦一事，文傳會副主委林家興表示，基於排黑條款黨中央依黨內制度提名謝福弘參選，相信陳玉珍會全力支持黨所提名的人選，呼籲選民勿受相關訊息影響。

謝福弘競選總部26日上午公布第1波影音廣告，這支30秒推薦參選人謝福弘的影音中，前總統馬英九親自將苗栗託付給謝福弘，強調「我們對你有信心」，並同步高喊謝福弘的競選口號「苗栗下一棒，幸福弘不讓」，強調唯一推薦的立場。

謝福弘競總表示，首支廣告從26日起就會開始上系統台，特別感謝馬前總統的勉勵與支持，期望能凝聚國民黨員的心，讓團結藍的力量守住苗栗縣。

謝福弘表示，他多次痛批民進黨為了選舉，硬拗林智堅沒抄襲，甚至不惜槓上台大的學術誠信，根本毫無是非。這段時間就算有人想散佈謠言，企圖對他抹綠、對他攻擊，但是國民黨中央持續給予他的支援與鼓勵，就是破除謠言最好的証明。

謝福弘強調，相信苗栗縣民都看得清楚，因為國民黨在篩選參選人的資格有明確制度與限制，因此國民黨在苗栗想要推薦具備誠信與專業的縣長參選人，身為國民黨提名的縣長參選人，他也將不負眾望承擔起黨中央的託付重任，秉持專業與誠信，讓國民黨員以及苗栗縣民擁有最好的選擇。在未來3個月他將衝刺展現團結藍的氣勢，讓苗栗縣的國民黨員更加凝聚，讓國民黨在苗栗守住藍天。