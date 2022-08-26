美國零售賣場好市多（Costco）以高CP值、大容量聞名，因此雖然採會員制，但仍深受台灣民眾喜愛。不過近日有一名網友提到，認為好市多今年很多商品漲價，沒比較便宜，且自己也不常逛，所以決定退卡，不僅如此，他還提到現在會員可以電子綁定，「等於跟朋友借卡也可進去」，引發討論。

彰化一名網友近日在PTT表示，以前讀大學時，由於好市多派業務來學校設點辦卡，當時他就心動申辦，但離他家最近的好市多在台中南屯，一年下來他也沒逛幾次，之後索性退卡，直到前陣子品牌「iHerb」不能寄送台灣，因此他才重新辦卡去好市多買。

豈料，原PO考慮11月到期後再次退卡，表示「今年物價狂漲，好市多好多東西、鮮奶大漲，牛肉品質又普通，感覺也沒特別划算」，而且好市多現在可以綁定電子、信用卡、會員卡，「等於跟朋友借卡也可進去，思考後還是退了」。

文章曝光後，不少人對漲價也有同感，「我也很猶豫。牛肉和鮮奶都漲價，不知道還要買什麼」、「我退了，因為排隊太花時間，食材份量又太大，對小家庭是負擔，去住家附近的超市購物可省下一半時間，不過對時間很多、喜歡逛超市的人來說，好市多還是有比較便宜」，但也有人認為，不管哪個賣場都漲價，原PO主要原因就是不常逛，退卡也比較適合他。

另外，也有網友質疑，好市多結帳時，店員會核對本人，但有人提到，「戴口罩沒在核對，我用電子，信用卡給我弟，普卡給朋友，一人辦卡三人享用，舊的卡片還能入場用，結帳找人付款就好」，不過也有人表示要碰運氣，「戴口罩一樣會核對，你只是運氣好沒被要求拉下來看，而且結帳找陌生人幫忙付款，被抓包一樣會被趕出去」。