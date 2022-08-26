高雄市政府觀光局於8/27~28日下午四點到晚上九點推出的「2022年全國鹹酥雞嘉年華」，在高雄大遠百追夢廣場盛大舉行，兩日合計近百攤店家到場。觀光局依據去年活動經驗，估計將有大量遊客及在地民眾聞香前來，因場域周邊停車空間有限，特別呼籲想來品嚐鹹酥雞的民眾，可搭乘捷運到三多商圈站（R8）一號出口，輕鬆到現場，鄰近還有70、100號等多班公車路線可供選擇；或搭乘輕軌到高雄展覽館站（C8），也僅需要步行約10分鐘，盡量避免騎車或開車來，為了找停車位而浪費時間，同時也感謝高雄大遠百協助提供比去年多出2倍的場地空間，以容納較多的遊客人數。

為了維持周邊交通順暢，觀光局已與市府交通局、交通大隊及警察局等相關單位合作，將以活動場地為中心，視當日車流量及人數狀況，擴大交通管制範圍，並請高雄捷運公司視人潮，加開班次以快速疏運人潮，而觀光局也將視情況啟動入場人數管控，以帶給大家優質的旅遊及美食體驗，大家可隨時關注市政府官方LINE帳號、觀光局官方臉書粉專及IG「高雄旅遊網」，以隨時掌握活動現場最新資訊。

觀光局進一步說明，本次全國鹹酥雞嘉年華盛大舉辦，現場有鹹酥雞、冰品、飲料、啤酒、特色胖卡等美食攤位任君挑選，還有精彩的Swing Dance、趣味活動、魔術表演、聲林之王歌手演唱等週邊活動；也特別邀請本次活動代言人鹹酥雞女神「張文綺」及職籃高雄全家海神隊，到場與民眾相見歡。而大家期待的比賽部分，本次鹹酥雞嘉年華也設置多項獎項供各方店家角逐，分別為人氣好味獎、特色風味獎以及專家推薦獎等，並邀請到美食專家徐天麟領軍評審團，選出最能折服評審味蕾的鹹酥雞霸主，同時還廣邀哇賽心理學、南方聲活、班班美食生活圈等知名Podcaster，共同組成自媒體評審團，擔任最佳創意好味的評選。