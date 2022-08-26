數位發展部將在明(27日)掛牌成立，行政院昨(25日)通過112年度中央政府總預算案，其中數發部高達211億元的預算數首度曝光，引發在野黨批評，政策方向都說不清，就要直接拿200多億元，太過離譜。對此，不少網友也表達「好唉！1450不怕沒頭路囉，年輕人選票要回籠了...」、「這兩年網軍天天加班，太辛苦了，要加薪」。

根據《中國時報》今(26日)報導，熟稔政府財政預算的國民黨立委賴士葆表示，目前數發部員額訂600人，就當每個人的月薪都能拿到10萬，一整年的人事費會是7.2億元，換言之，扣除人事支出後，將有200多億元將被用來做為計畫、業務費，問題是這些錢要怎麼花，到現在外界都不曉得。民眾黨立委蔡壁如也認為，數發部目前要承接的業務到現在還說不清楚，就要有200多億元花，且其中光是辦公室就要7000萬元。

該筆預算曝光後，更是引發大批網友熱烈爭論，在《Yahoo新聞》相關報導底下更湧入超過一千則留言，很多人諷刺地說「1450數位發展部...全體加薪預算...可以養十幾家中小企業了」、「來養網軍？」「數發部應該改名"外包部"」、「這些錢還不如拿來改善勞保，健保」、「真的太離譜了」。