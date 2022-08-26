去年疫情期間，爆發好心肝診所、禾馨醫療集團特權疫苗案件，台北地檢署調查後，認為好心肝診所相關人員都無犯罪嫌疑而簽結，另檢方認定禾馨集團營運長林思宏，明知旗下2間診所施打對象中，有65人不是優先施打的醫事人員，其中42人是是立委高嘉瑜前男友林秉樞安插的親友團，林思宏仍指示下屬製作不實文書，依偽造文書罪起訴林思宏。

北檢調查，由於新冠疫苗是多劑量疫苗，與過去流感疫苗單劑量不同，如果配發到一般診所，開瓶後打不完將致生浪費，加上冷鏈運送方式特殊，台北市衛生局去年5月間決定將新冠疫苗配發給大型診所測試，對中心疫情指揮中心規定的第一類到第三類優先對象施打疫苗。

林秉樞因當時女友是禾馨護理師，透過牽線聯絡到禾馨行銷部經理，佯稱自己是國安局人員，可幫忙取得COVID-19新冠疫苗，條件是「預留接種疫苗名額」，林思宏得知後回應「再麻煩聯繫了」，之後更應允讓林秉樞安排的親友團，以第一類醫事人員身分製作名冊，上傳到全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)。

檢方查出，去年5月31日，禾馨張姓藥師就回報名冊給林思宏，指出施打對象有些不是醫事人員，林竟指示「沒關係」，禾馨共獲得配發85瓶疫苗，以1瓶疫苗施打10人計算，到禾馨接種疫苗應僅850人， 事後卻施打990人次，檢察官查山林思宏除了讓林秉樞的42名親友分別在6月4日、8日到禾馨懷寧診所施打疫苗，林思宏也自行安排23人在6月8日到禾馨新生診所施打。

檢察官認為，禾馨集團是由林思宏負責製作名冊，交由旗下各診所執行，林思宏明知當時規定施打對象有限制，卻積極許可，讓不符合資格的人員接種疫苗，並指示不知情的員工，將不實資料上傳NIIS，依3個使公務員登載不實的偽造文書罪起訴林思宏。

此外，立委高嘉瑜被爆料曾聯繫台北市衛生局長黃世傑，以顧及孕婦新生兒等理由，幫禾馨內湖民權診所爭取疫苗，引發特權爭議，檢察官曾提訊在押的林秉樞作證，林表示，從未透過高嘉瑜施壓，應是高為了選民服務，自行向衛生局提出要求，檢察官認為當時衛生局討論疫苗分配時，未特別提到高嘉瑜的壓力，因此簽結。