「台南眷村文化美食嘉年華」9/9~9/11熱鬧登場，在月圓人團圓的節氣當中，安排一連3天的舞台節目、優惠活動，現場更聚集了80攤來自各地的市集，一同熱鬧登場，更點選在具有中國宮廷建築的台南忠烈祠舉辦，讓民眾一飽眼福，提醒做好防疫，一起在連假期間「瘋」台南。

台南市政府經濟發展局與台南市大同街區繁榮發展協會、台南市灣裡黃金商圈發展協會共同主辦的「台南眷村文化美食嘉年華」，26日舉行活動記者會，台南市長黃偉哲到場致詞，由在地的幼兒表演團體揭開序幕，邀請大家一同「點亮愛心」，黃偉哲歡迎市民朋友中秋節來忠烈祠參與熱鬧滾滾的市集活動，賞月、逛市集、看表演、聽音樂，滿足五感體驗。

黃偉哲表示，台南有很多的眷村，隨著社會變遷，眷村很多已改建為大樓，但眷村文化值得大家保留一再品味，不僅是美食，文化也可以品味，眷村文物、或是一些老照片就會勾起很多的回憶，今年眷村文化美食正好選在中秋連假來舉辦，歡迎大家一起來眷村文化美食活動，保證滿載而歸。

台南市經發局長陳凱凌指出，台南的眷村文化、美食總是令人回味，更是值得推廣的重要特色，以大同街區繁榮發展協會、灣裡黃金商圈發展協會串聯作為起點，同時廣邀攤位市集、公益團體一同參加，更是塑造出「台南拚經濟，市民更齊心」的盛況。

此外，中秋連假的舞台活動邀請了唐寶寶公益團體、新生代舞團、氣球達人互動、愛無限才藝團、爵士鼓樂團繽紛整個舞台，周邊也招募80攤美食攤位，讓民眾來到台南忠烈祠就能一飽口福，除此之外，為促進民眾消費、活化經濟，更加碼提供現金券、遊戲券等加強買氣！