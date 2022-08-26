國民黨立法院黨團今（26日）開「監察院調查3＋11 淪爲行政院調查科？」記者會。（實習記者邱芊攝影）

新冠肺炎去年5月爆發，外界歸咎於當時放寬機組員「3＋11」的管制措施，但指揮中心「3＋11」會議記錄卻遲遲不公開。對此，國民黨立委洪孟楷今（26日）痛批，行政、監察還在唱雙簧，前衛福部長陳時中曾說決策由他負責，甚至在著作中提到，台灣應該是全球疫情訊息最透明的地方，從未想過美化或掩蓋，「除了噁心無法形容！」勿因為選戰變成說謊中、掩蓋中。

國民黨立法院黨團今（26日）開「監察院調查3＋11 淪爲行政院調查科？」記者會，副書記長洪孟楷表示，我國是五權分立的國家，現在讓國人感到無法公開透明的是去年破口、「3＋11」會議紀錄到底在哪？行政、監察各唱各的調，國人還是無法看清楚真相，民進黨政府、監察院不要再唱雙簧了。

他說，陳時中擔任指揮官期間曾說「3＋11的決策都是由我來負責！」此外，監察院的調查報告也有提及簽呈、指揮中心工作日誌等。國家的相關政策防疫規定都應該製作會議記錄公開，這是人民知的權利。

洪孟楷質疑，陳時中好意思講公開透明嗎？大言不慚在著作寫「台灣應該是全球疫情訊息最透明的地方，即便是疫情最嚴重的時候，我們也從未想要要美化或掩蓋。要讓民眾相信政府，就不能對他們有所隱瞞。」看完這段文字之後除了噁心無法形容。

洪孟楷表示，「3＋11」會議紀錄不公布就是不公布，快篩試劑到底是如何核發EUA、每劑疫苗單價是多少，他特地發文衛福部詢問個別疫苗的合約保密期限，得到的回文竟是去年11月1日至12月31日提供給立法院疫苗採購調閱專案小組，他怒批衛福部回文如此高傲、傲慢。

洪孟楷表示，公開透明完全沒有遮掩根本就是假的，陳時中不要為了選戰，變成說謊中、掩蓋中，疫苗單價說清楚，不然國民黨團每天追，400億預算不是民進黨私房錢都是百姓的錢。