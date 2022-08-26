「河岸雙輪練習曲」則是讓民眾騎乘單車暢遊八里水岸。（十三行博物館提供）

2022「全國古蹟日」即將於9月登場，為了響應「新北古蹟，永續發展」主軸，新北市十三行博物館特別於於9月17日、24日2個週六，分別推出「廟玩八里嬉遊趣」及「河岸雙輪練習曲」2場走讀活動，帶領民眾一覽淡水河出海口精彩的人文與自然生態。

十三行博物館館長柏麗梅表示，八里是先民從海外登陸台灣，沿淡水河系進入台北盆地的第一站，留存許多先人開墾的痕跡，再加上位於觀音山腳下的地理位置，使八里有豐富的人文及自然生態。在9月的古蹟日，透過專業導覽員的街說，重回八里地區百年的風華歲月，更能深度暢遊八里左岸及挖子尾。

9月17日率先登場的「廟玩八里嬉遊趣」，將從具有200多年歷史的八里開台天后宮出發，一路經過在地信仰中心的大眾爺廟，到淡水河岸渡船頭、老榕碉堡與婚紗廣場。除了導覽員的解說外，還可以透過手機聆聽「八里聲音漫遊」聲音劇場。

而9月24日的「河岸雙輪練習曲」，則是由十三行博物館出發，跟著熟門熟路的「帶路人」在初秋時節輕鬆地騎著單車，悠遊位在河海交界的挖仔尾老街、生態園區、大營公廟與觀海長堤，看見八里最天然質樸的面貌。

「廟玩八里嬉遊趣」及「河岸雙輪練習曲」各有30位及20位的報名名額限制，即日起開放網路或電話報名。相關資訊可至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。