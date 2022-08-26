今年34歲的台灣本土劇女星張家瑋，近年出演多部知名八點檔連續劇表現都十分亮眼，尤其是她飾演的惡女角色，更是深植人心，讓觀眾印象深刻！然而張家瑋雖然在螢光幕總給人大方自信的樣子，但其實她內心也有不自信的一面，她曾在採訪中坦言，從小在缺乏溫暖的家庭下長大，讓她與父母有很深的心結，甚至讓她萌生「出家念頭」。

根據《三立新聞網》報導，張家瑋在一歲時父母就因個性不合離婚，她則是由媽媽扶養長大，但因為媽媽就是在重男輕女、打罵教育的家庭下長大，加上對父親有諸多不諒解，因此時常把她當成出氣筒，甚至會對她情緒勒索「說很後後悔生下我，看到我就會想到爸爸，還常說生女兒就是沒有用。」張家瑋還表示，小時候貪玩晚回家，就被媽媽抓起頭髮往地上摔，這些童年記憶成為了她無法抹去的傷疤，讓她至今仍覺得自己很沒用。

媽媽時常將張家瑋當成出氣筒。(圖/翻攝自臉書@張家瑋 Winnie)

長大後，媽媽雖然還是總把她當出氣筒，但她早已習慣對媽媽的遷怒逆來順受，張家瑋也坦言，從小就羨慕同學有父母關愛，但她對媽媽的印象就是，媽媽見到她就是打罵，還有許多惡言相向，「我從十多歲開始打工，在叛逆的青春期故意晚回家想要變壞，但因為想要家庭的愛，最後還是回頭專心照顧洗腎截肢的媽媽。」畢竟血濃於水，張家瑋最後還是無法將生病的媽媽棄之不顧。

張家瑋因為從小缺乏關愛，所以造就她對感情極度需要安全感，希望可以在感情上彌補缺失的愛，只不過她的感情狀況也十分坎坷，一任男友在她出車禍時不僅沒有絲毫關心探望，還回答要她獨立點，另一任則是過度愛吃醋將她囚禁的恐怖情人，在家庭不溫暖、感情又不順的狀態下，讓她萌生想放下一切出家的念頭。

媽媽離世後，讓張家瑋感到十分後悔。(圖/翻攝自臉書@張家瑋 Winnie)

張家瑋最後也透露，她出社會工作後，跟媽媽也沒有坐下來好好聊過，彼此的心結直到媽媽離世都沒有解開，她甚至連最後一面都沒有見上，讓她十分後悔，因此她透過節目向在天上的媽媽喊話，「妳還沒走的前一年，我知道妳想要我多愛妳一點，現在我工作很順利但是我沒有了妳，希望媽媽可以多來我夢裡讓我看看妳。」

人生在世沒有什麼是比「親情」更珍貴的，所以父母在世時，就多陪陪他們，別等他們真的離開了，才感到後悔！