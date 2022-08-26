航運貨櫃製造商中集集團(CIMC；中國國際海運集裝箱公司)和丹麥的馬士基貨櫃工業(MCI；Maersk Container Industry)在周四的一份聯合聲明中說，兩家公司已經放棄合併計畫，並指出來自監管單位的挑戰。

中集集團在九月時同意以9.87億美元買下馬士基集團旗下的冷凍貨櫃製造業務。

美國司法部說，這筆交易會將全球4家冷凍貨櫃供應商其中的兩家合併在一起，全球冷凍供應鏈將更加集中化。

美司法部還說，該合併交易還將把全球90%以上的貨櫃和冷凍貨櫃製造的控制權，整合到中國國有或國家控股的實體手中。

司法部反壟斷部門主管Jonathan Kanter還說，該收購可能導致全球供應鏈出現更高價格，更低品質和更低的韌性，並可能鞏固中集集團在這個產業的主導地位。

德國聯邦卡特爾局在去年12月表示，該局也在調查中集收購馬士基貨櫃工業，可能對市場造成的影響。

馬士基貨櫃工業成立於1991年，在中國和丹麥有員工2300人。