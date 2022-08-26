韓國三星電子26日向全球約40個國家，同步推出最新摺疊智慧手機產品，並且也希望這些新穎電子產品，能夠在目前通膨大漲情況下，拉抬孱弱不振的手機銷售量。

這家全球最大智慧手機製造業者表示，Galaxy Z系列的Fold 4以及Flip 4，加上智慧手表Galaxy Watch 5，還有真無線耳機Galaxy Buds 2 Pro，已在韓國、美國與法國等地上市。同時到了9月，全球130個國家或地區也都會陸續上架。

三星表示，從8月17到22日這7天內，來自韓國的預購單為97萬支，不僅數量創新高，也比上代摺疊手機破紀錄的銷售量，還要再成長約5.4%。不過，產業分析師認為，三星雖很早就涉足折疊智慧手機市場，但這次新產品似乎缺乏創新突破，且規格與之前雷同。

韓國SK證券認為，三星這次新手機變化不大，但還是有增加前一代所沒有的功能。三星把希望都放在這款新手機上，預計2022年可賣出約1600萬支摺疊手機。因為三星花了不少資源在推，故銷售目標應不難達成。

根據市調單位Canalys數據，三星上季智慧手機出貨量為6000萬支，略高於2021年第2季的5800萬支，並以21%市占率傲視全球智慧手機市場。不過，卻比2022年首季要大減19%。

三星要面對的問題跟許多同業一樣，目前全球景氣透明度不佳，非必要性消費電子商品的需求也跟著減少。2022年第2季，全球智慧手機的出貨量年減9%，就是因為受到通膨大漲，導致消費者手頭不寬裕的影響。