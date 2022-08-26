南韓女練習生韓瑞希醜聞不斷，2017年被傳出與BIGBANG成員崔勝鉉（T.O.P）一起吸食大麻，揭開2人戀愛關係，由此進入大眾視野，她當時被判有期徒刑3年、緩刑4年，但毒癮未斷的她又於2020年在緩刑期間涉毒，再次被捕，遭判有期徒刑1年6個月，在此案上訴期間，韓媒於昨（25）日又爆她3度涉毒，目前被收押在拘留所中。

綜合韓媒報導，韓瑞希在二度涉毒官司上訴期間，又被查出3度染毒，檢方目前在審理她3度涉毒案件，24日開庭時要求對她刑判1年6個月有期徒刑，目前收押在首爾東部拘留所，將於9月進行一審。

韓瑞希在第一次涉毒被判的緩刑期間被再次抓包涉毒，遭判處1年6個月有期徒刑，法官下令當場拘捕，作風相當嗆辣的她直接在法庭大聲飆罵，行為讓人感到詫異。

除了荒唐行徑備受指責外，韓瑞希還被稱為男星毀滅機，最早被爆出在T.O.P家中一同吸食毒品，隨後被傳出與iKON成員B.I聊天記錄，顯示她供毒給YG藝人，本次被爆料3次涉毒更讓韓國網友非常無言，紛紛留言稱「自毀前程」、「不意外」、「怎麼又是她」。

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