曾有「台灣救難教父」美譽的葉泰興，遭檢舉未獲國際救援教練協會(IRIA)授權，就在台接受消防署補助開課，假冒IRIA名義發出「國際急流救生專業證照」，還製作相關周邊紀念品牟利，事後監察院調查糾正消防署，調查局約談葉及妻子劉容慈到案，台北地檢署今依詐欺等罪起訴葉、劉2人。

據指出，葉泰興曾號稱是IRIA在亞洲唯一的搜救訓練師，從2009年起受邀到消防、國防等政府單位擔任搜救教官，甚至為消防署撰寫過相關教材，並以IRIA-ASIA名義，製作水壺等相關產品販售，直到2020年加拿大IRIA在官網宣告，IRIA-ASIA和IRIA毫無關聯，揭發此案。

根據監察院調查，葉泰興只有IRIA的三級救生員資格，卻偽造講師證書，從2009年到2011年間，騙過消防署，獲得政府按年度編列約20萬元預算，幫葉泰興開課並核發上千張假的IRIA證書給學員；2012年到2020年間，又任由葉泰興冒用消防署名義，製發IRIA證書及水壺等紀念品謀利，糾正消防署。

台北地檢署去年4月指揮調查局北機站約談葉泰英、劉容慈到案，訊後分別諭令葉50萬元、劉30萬元交保，限制出境、出海。檢方今偵結起訴2人。