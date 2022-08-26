機車族騎車風險遠超過汽車族，除了「人包鐵」之外，有投保強制險再加保第三人責任險及超額責任險比重低。根據市場統計之資料，機車族除投保機車強制險之外，會加保機車第三人責任險之比重約有30~35％、又多加保超額責任險之比重更只有5％~10％，若不幸撞到他人，財務恐大失血！

開學季來臨，不少家長為大學新鮮人買了機車，多半新鮮人會主動買強制險，因為不投保強制險有罰責，但光投保強制險恐不夠。富邦產險表示，針對剛考上機車駕照大學新鮮人，駕駛經驗仍不足，建議可投保「機車強制險駕駛人傷害附加條款」，保障車主騎車發生單獨一輛機車之交通事故，致車主本人發生體傷、失能或死亡時，可以依約定獲得一定程度的保障。

除了保障車主之外，富邦產險表示，因強制險不保他人財損，建議可投保「第三人責任險」，再搭配「超額責任險」提高保障。若是針對新車想加強保障，可投保機車竊盜險、限額車體險。

富邦產險說，機車族購買機車險前，可先評估自己的駕駛習慣，不同的習慣所必要的保障亦有所不同。強制險保費按保險期間區分為一年期及二年期的費用，主要依據不同車種─輕型、普通重型、大型重機而分別計價；任意險則是會再隨著車主的性別、年齡、保險金額或肇事紀錄等因素而增減。

若要投保機車險如強制險，富邦產險表示，民眾可直接委託保險業務員協助處理，也可到保險公司臨櫃辦理或於網路投保，一般來說，無論是到監理站或保險公司辦理，須要攜帶「行照」和「身分證」，若投保駕傷險，則注意須填寫駕駛人名冊。若要網路投保，車主須年滿20歲、有信用卡且為本人自行投保，備齊雙證件，即可於網站完成投保。各大產險網路投保都給8.2~9折的優惠，是民眾投保最方便、保費較低的投保方式。